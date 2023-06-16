‘Çoklu maaş cenneti’ Türk Telekom’un marka değeri eridi

Hisselerinin yüzde 85’i kamuya ait Türk Telekom, Türkiye’nin en değerli 10’uncu markasıyken, marka değerini yarı yarıya kaybederek 18’inci sıraya geriledi. Kurumun yönetiminde ‘çoklu maaş’ alan birçok AKP’li var.

Fotoğraf: Türk Telekom

Türk Telekom’un sitesindeki bilgilere göre şirketin hisselerinin yüzde 60’ı Türk Varlık Fonu’nda, yüzde 25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, yüzde 15’iyse borsada işlem görüyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırmasına göre Türk Telekom’un marka değeri geçen yıla göre yüzde 50 geriledi. Geçen yıl 10’uncu sırada yer alan Türk Telekom, bu yıl 18’inci sıraya düştü.

Çoğunluk hisselerinin (yüzde 26,2) yine Varlık Fonu’na ait olduğu Turkcell de değer kaybeden şirketlerden oldu. Buna göre geçen yıl en değerli beşinci şirket Turkcell, bu yıl marka değerinin yüzde 24’ünü kaybederek dokuzuncu sıraya geriledi.

Çoklu maaş cenneti

Türk Telekom’un yönetim kurulu üyeleriyse AKP’li isimlerden oluşuyor. Bazıları buradan ikinci maaşını alıyor. Üyeler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut da yer aldı. Kurulda ayrıca bakan yardımcıları da göze çarpıyor. Ulaştırma ve altyapı bakan yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun, Enver İskurt, Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu da listede. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yönetim kurulu üyelerinin aylık yaklaşık 40 bin TL maaş aldığını belirtmişti.

2022 yılında 33.849 TL x %20



Ort. aylık maaş tutarı: 40.618 TL



Kaynak: 2022 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı pic.twitter.com/2JPOHX7ViL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 1, 2022