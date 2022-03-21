Varlık Fonu almıştı: Bankaların Türk Telekom’dan zararı 5 milyar doları aşmış

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 55’lik hissesini devralacağı Türk Telekom için bankaların zararı 5 milyar doları aşmış.
Özelleştirme süreci
Lübnanlı Hariri ailesi, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’lik kısmını 6 milyar 550 milyon dolara satın almıştı.
Hariri ailesi ve Saudi Telecom’un Türkiye’de Türk Telekom’u yönetmek üzere kurduğu Oger Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ), özelleştirme bedelini ödeyebilmek için 2013’te Türk bankalarından 4 milyar 750 milyon dolar kredi almıştı.
OTAŞ, 2016’da bankalara 290 milyon dolarlık kredi taksitini aksatmış, daha sonra art arda iki taksitin daha ödenmemesi sonrası ülke tarihinin en büyük kredi sorunlarından birisi ortaya çıkmıştı.
Sonunda OTAŞ’taki Türk Telekom hisselerinin, ödenemeyen kredilerin alacaklısı olan bankalara geçmesine karar verilmişti.
2018’de Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Denizbank, QNB Finansbank, Halkbank, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Anadolubank’ın başını çektiği alacaklı bankalar Levent Yeniden Yapılandırma A.Ş.’yi kurup Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini OTAŞ’tan devralmıştı.
Bankaların ortaklık payları da şöyleydi: Akbank yüzde 35,5, Garanti Bankası yüzde 22,1, İş Bankası yüzde 11,6, Yapı Kredi yüzde 4,9, Vakıfbank yüzde 4,25, Halkbank yüzde 3,6, Denizbank yüzde 2,6, TSKB yüzde 1,6.
Bankaların zararların toplam 5 milyar doları aştığı düşünülüyor.
Geçen aylarda da Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon A.Ş.’yle görüşmelere başladığını duyurmuştu.
Dünya’dan Vahap Munyar TVF’nin LYY’ye ödeyeceği 1 milyar 650 milyon dolar sonrası bankalara kalan toplam kaybın 3,4 milyar dolar olacağını yazdı. Yani, TVF bankaların zararın bir kısmını karşılamış olacak.
CHP’li Altay: TVF borcu nereden buldu?
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TVF’nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın alması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Sözleşme gereği olarak söz konusu yüzde 55’lik hisse 2026’da bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir” diye sormuştu.