CHP’li Özel’den Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

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2016 yılında kurulduktan sonra yedi farklı sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor. Bu şirketler arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Turkcell gibi alanının önde gelen şirketleri ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de yer alıyor.

Özel’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik öngörüyor.

Teklifle, TVF, alt fonlar ve şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarının TBMM Tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmayacağına ilişkin düzenleme, madde metninden çıkarılıyor. Sayıştay ve TBMM denetimine açılmasıyla bu şirketlerin bağımsız denetime ilişkin hükümleri kaldırılıyor.

‘Kaynak değil borç yaratıyor’

Teklifin gerekçesinde, TVF’nin denetiminin, kurulduğu günden yana sürekli tartışma konusu olduğu, yapılan bağımsız denetimin hem tatmin edici bulunmadığı hem de denetim raporlarının kanunda belirtilen tarihlerde sunulamadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“(Kaynak yaratacak) diye kurulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır. Bu faturalar gelecek nesillerimizi tehdit edecektir. Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi, fonun denetiminin önemini çok daha artırmıştır. Türkiye Varlık Fonu ve alt fonları, Turkcell ve Türk Telekom gibi alımlar yapmış, kamu bankalarının sermaye artışları için ciddi şekilde borçlanmıştır. Fonun ciddi bir denetime tabi tutulmaması bu işlemlerdeki soru işaretlerinin açığa çıkmasına engel olacaktır.”