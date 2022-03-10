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Yaramazlara biraz batar!

Varlık Fonu, Türk Telekom’u almak için kredi bulmuş

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini almak için 1,6 milyar dolarlık bir kredi sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden kısım, Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom’a (OTAŞ) 2005 yılında satılmıştı.


OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı krediyi ödeyememiş, buna karşılık, OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesi, Akbank, Garanti ve İş Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) şirketine devredilmişti.

TVF ise Türk Telekom’un hisselerini bu şirketten satın almak için geçen aralıkta resmen harekete geçmişti.

BloombergHT’nin konuya yakın kaynaklardan aktardığı habere göre TVF, aralarında Türk Telekom’da yüzde 55 hissesi olan üç bankanın da bulunduğu bir grup bankayla finansman için görüşmeleri ileri aşamaya taşıdı.

Kaynaklara göre anlaşmanın büyüklüğü kredinin miktarını aşabilir. Bankalar ayrıca Türk Telekom’dan 200 milyon dolar birikmiş temettü ödemesi alabilir.

Yüzde 55 hissenin bugünkü piyasa değerinin 1,3 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Kredinin iki yıl geri ödemesiz altı yıl vadeli olması planlanıyor.

TVH halihazırda Türk Telekom’un yüzde 6,68’ini elinde bulunduruyor.

2016 yılında kurulduktan sonra yedi farklı sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor. Bu şirketler arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Turkcell gibi alanının önde gelen şirketleri ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de yer alıyor.

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