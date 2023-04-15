AKP’li Şenocak ailesine bir koltuk da Türk Telekom’dan

ALTAN SANCAR

AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın kardeşi Bünyamin Şenocak, Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’in idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

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Bayram Şenocak AKP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütürken, kardeşi Ümmet Şenocak 2020’de Türk Hava Yolları’nda ‘Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Şenocak’ın bir diğer kardeşi Bünyamin Şenocak’ınsa 2021’de Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’te İdari İşler Direktörü olarak işe başladığı ortaya çıktı. Ocak 2023’e kadar bu koltukta kalan Şenocak 2023’te ise terfi ederek idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Şenocak’ın getirildiği son görevse İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı makamının ikiye ayrılması ile düzenlendi. İkiye ayrılan makamın İdari İşler Genel Müdürlüğü bölümüne Bünyamin Şenocak getirildi.

Şenocak’ın İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi ile birlikte, daha önce İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Faruk Tüfekçi ise İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Öte yandan Şenocak’ın AssisTT’e işe başlamasıyla kurulan idari işler direktörlüğü makamınaysa hemşehrisi Faruk Çakmak getirildi.