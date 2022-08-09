Türk Telekom’un yönetim gideri altı ayda 1,84 milyar lira

Bu yılın ilk yarısında 1,27 milyar lira kar açıklayan Türk Telekom, son altı ayda genel yönetim giderleri için 1 milyar 843 milyon 96 bin TL ödedi.

Türk Telekom, son altı aya ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre Türk Telekom, karını geçen yıla göre 12 milyon lira artırabildi. Geçen yılın aynı döneminde 1,27 milyar lira kar eden şirket, bu yıl 1,39 milyar liraya çıkardı.

Ama açıklanan kar, yönetim için harcanan giderlerin yanında sönük kaldı. Geçen yıla göre iki kat artan giderler, 1,273 milyar liradan 1,843 milyar liraya çıktı.

Genel yönetim giderleri altında çalışan maaşlarının yanı sıra şirketin büro hizmetlerinden güvenlik, hukuk ve personel işlerine kadar çeşitli giderleri takip ediliyor.

Bunun dışında diğer gider kalemleri de önceki yıla göre iki kata yakın arttı.

Buna göre Türk Telekom, geçen yıl 1,213 milyar lira harcadığı ‘pazarlama, satış ve dağıtım’ kalemine bu yıl 1,660 milyar lira harcadı.

Geçen yıl 133,5 milyon lira harcanan araştırma ve geliştirme giderleri de bu yıl ikiye katlanarak 186 milyon liraya ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolündeki şirket muhalefet tarafından bir süredir ‘AKP’nin arpalığı’ diye tanımlanıyor. Çünkü şirkete atanan iktidara yakın isimler, buradan aldıkları maaş ve huzur haklarının yanı sıra atandıkları diğer kamu görevlerinden de ücret alıyor.

Ama Türk Telekom yönetiminde yer alan iktidara yakın isimlerin maaş giderlerinin toplamı altı aylık raporda yer almadı.

CHP, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında veya Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaparak, aynı anda birden fazla maaş alan AKP’li eski vekil ve AKP’ye yakın bürokratların listesini yayımlamış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı listeyi ‘arpalık aile şirketi’ olarak kamuoyuna duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunu, “Ülkenin nasıl arpalığa döndüğünü anlatan rapor” diyerek tanımlamıştı.

Türk Telekom’un yönetimi şöyle:

*Ömer Fatih Sayan: Yönetim kurulu başkanı – ulaştırma ve altyapı bakanı yardımcısı

*Mahmut Gürcan: yönetim kurulu başkan yardımcısı – Hazine ve Maliye bakan yardımcısı

*Yiğit Bulut: Yönetim kurulu üyesi – cumhurbaşkanı başdanışmanı

*Cengiz Yavilioğlu: yönetim kurulu üyesi – Hazine ve Maliye bakan yardımcısı

*Salim Dursun: Bağımsız yönetim kurulu üyesi – ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı

*Enver İskurt: Bağımsız yönetim kurulu üyesi – ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı

*Salim Arda Ermut: Yönetim kurulu üyesi- TVF genel müdürü

*Metin İlhan: Yönetim kurulu üyesi – Zaman gazetesi grubundaki medya kuruluşlarına kayyım atanmıştı

*Ümit Önal: Yönetim kurulu üyesi