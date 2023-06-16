CHP’de Kılıçdaroğlu yeniden aday gösterilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ‘partililer’ olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı ‘daha dikkatli’ olmaları gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs seçimlerinin adından CHP’de başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor. Parti MYK’sı değişirken dün Kılıçdaroğlu danışmanlarını görevden aldı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partide kurulların değişmesinin yeterli olmayacağını belirterek Kılıçdaroğlu’yla üç kere görüşmüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’se genel başkanlık için hazır olduğunu belirtmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Bülent Kuşoğlu, iki ismin hamleleriyle ilgili şunları söyledi: ”Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı.”

‘İmamoğlu aday olamaz, sıkıntısı var’

Bülent Kuşoğlu (Fotoğraf: AA)

Adaylık için adı en fazla geçen kişinin İmamoğlu olduğunu belirten Kuşoğlu, mahkeme sürecine dikkat çekti: ”Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Bizim Kemal beyden sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme, hem de İstanbul’u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul’u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz, bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde Demokles’in kılıcı gibi sallandırırlar.”

Kuşoğlu, olası bir kurultayda Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili ”Biz partililer olarak aday gösteririz” dedi.