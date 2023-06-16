Kılıçdaroğlu’nun ülkücü danışmanları da gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Haziran’dan önce göreve getirdiği tüm danışman ve başdanışmanlarını dün itibariyle görevden aldı. Diken’in edindiği bilgiye göre bunların arasında Kılıçdaroğlu’nun ‘ülkücü’ danışmanları da var.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu 28 Mayıs sonrası partisinin içinden yükselen ‘değişim’ seslerine karşı adımlar atmayı sürdürüyor. Seçimlerin ardından merkez yürütme kurulunu (MYK) değiştiren Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir hamle daha geldi.

CHP lideri, 4 Haziran öncesi göreve getirdiği ve sayıları 90’a yaklaşan danışman ve başdanışmanlarını da görevden aldı. Görevleri sona eren danışmanlar arasında Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecinde mitinglerini organize eden Erdoğan Toprak, medya ilişkilerini düzenleyen Tuncay Özkan da yer alıyor. Ama Özkan’ın 6 Haziran’da görevinden istifa ettiği de belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun görevini sonlandırdığı danışmanları arasında ülkücü kimliğiyle bilinen isimler de bulunuyor.

Üç isim

Örneğin Rasim Bölücek’in eski ülkücü olduğu biliniyor. Bölücek, partinin genel merkezinin 14’üncü katında bulunan makam odasını da kullanıyordu. Bu ismin Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığına getirilmesi uzun süre tartışılmıştı.

Bölücek’le birlikte görevini sonlanan bir diğer isimse Ahmet Nazif Yücel oldu. Yücel de ülkücü kimliğiyle biliniyor ve ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ organizasyonun koordinatörlüğü sürdürüyordu.

Görevi sona eren bir diğer isim de MHP’nin eski Ankara il yöneticilerinden Ramazan Kubat oldu. Kubat, partinin üçüncü katında kendi ekibiyle çalışıyordu.