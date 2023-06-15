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Kılıçdaroğlu, danışmanlarını görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan danışman ve başdanışmanlarının görevden alındıkları bildirildi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Açıklama CHP’den geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:


“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

Görevden alınan danışmanlar arasında Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Görevine devam eden danışmanların arasında Namık Tan yer alıyor.

28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı artmıştı.

Kılıçdaroğlu’yla bu kapsamda dün görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim olmadığı takdirde İstanbul’u kaybetme endişesini paylaştığı öğrenilmişti.

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