‘Medrese’de ölü bulunan çocuğun babası, şikayetçi olmayacaklarını söyledi

Şanlıurfa’da Menzil tarikatının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’nin yanındaki ahırda asılı olarak ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın babası, şikayetçi olmayacaklarını söyledi: “Yapılacak bir şey yok.”

Fotoğraf: Twitter

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Dakak, 85 kilometre uzaklıktaki Beşat Mahallesi’nde bulunan Menzil tarikatının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’ye gidiyordu.

Dakak, 14 Haziran öğle saatlerinde ‘medrese’nin bitişiğinde ahır olarak kullanılan metruk yapıda asılı halde bulunmuştu.

Beşat Mahallesi muhtarı, Dakak’ın medreseye gitmek istemediğini, hatta iki defa eve kaçmasına rağmen geri getirildiğini söylemişti.

Valilik olayın ‘intihar’ olduğunu iddia ederken konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

‘Yapılacak bir şey yok’

10Haber’den Hazar Dost’a konuşan Dakak’ın babası Abdullah Dakak, ‘acılı olduklarını’ söyleyerek “Konuşulacak bir şey yok. Taziyemiz var. Bizi arayıp rahatsız etmeyin” dedi.

Şikayetçi olmayacaklarını söyleyen Dakak, “Yapılacak bir şey yok” dedi.