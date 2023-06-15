Şanlıurfa’da bir çocuk asılı halde ölü bulundu

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak bir ahırda asılı olarak ölü bulundu.

Görsel: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Dakık, 85 kilometre uzaklıktaki Beşat Mahallesi’nde bulunan Menzil tarikatının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’ye gidiyordu.

Dakak, 13 Haziran’da buradan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dün öğle saatlerinde Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’nin bitişiğinde ahır olarak kullanılan metruk yapıda asılı halde bulundu.

Dakak’ın cansız bendeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Suriye’de Resulayn’a defnedilen Dakak’ın ‘intihar ettiği’ öne sürüldü.

‘İki defa eve döndü’

Konuyla ilgili MA’ya konuşan Beşat Mahallesi muhtarı Ömer Kaya, şunları dedi: “Bu çocuk birkaç defa ailesine ve beraber kaldığı arkadaşlarına burada (‘medrese’) kalmak istemediğini belirtti. Hatta iki defa eve dönüyor ama yine getiriliyor.

En son kayboldu. İki gün önce biz her yerde aradık, dün medresenin yanında bir ahırda kendisini asmış halde bulduk. Medresenin resmi bir durumu yok. 20 öğrenci dışarıdan gelip yatılı kalıyor. Fahri imam tarafından eğitim veriliyor. Bazen köylüler kendi aralarında maddi yardımda bulunuyor.”

AKP’li belediye açtı

Söz konusu ‘medrese’, AKP’li Eyyübiye Belediyesi tarafından Beşat Mahallesi Mezarlığı içinde yer alan bir alanda inşa edildi. 29 Eylül 2018’deki açılışına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin yanı sıra, eski AKP Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan katıldı.

Açılışta, söz konusu yapı, ‘medrese, Kur’an kursu, taziye evi ve çok amaçlı salon’ tanımlandı. Daha sonraysa Menzil tarikatına devredildi. Herhangi bir resmiyeti bulunmayan medresede eğitim veren kişiler de Diyanet’e bağlı değil.