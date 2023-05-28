Şanlıurfa’da muhtarın evinde sandık kurulmasına ilişkin açıklama: Ulaşılabilir bir yer

Şanlıurfa’da Siverek kaymakamlığı, bir muhtarın evinde sandık kurulmasına ilişkin açıklama yayımladı: “Bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir.”

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da kırsal Kavaklıdere Mahallesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığın muhtarın evine kurulduğuna dair iddia paylaşıldı.

Kaymakamlığın Twitter hesabından yayımlanan açıklamada şunlar yazıldı:

*İlçemiz Kavaklıdere Mahallesi’nde 1306 no’lu sandık ile ilgili, ilçe seçim kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir.

*Son dört seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup şuana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir.