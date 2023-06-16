Gözaltında kötü muamele: Polisleri aklayan karar kaldırıldı

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği altı polis hakkındaki soruşturmayı kapatan savcı Ekrem Aydıner’in verdiği takipsizlik kararı kaldırıldı.

Kararı kaldıran Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, müşteki Aydın Aydoğan’ın gözaltında kasten yaralanıp yaralanmadığının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheli polisler arasında AYM kararından sonra Yozgat Emniyet müdürlüğüne atanan Kenan Şaban Süzgün de yer alıyor.

Fotoğraf: AA (Temsili)

2013’teki Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle yaralanan Aydın Aydoğan, Aralık 2017’de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra evinin yakınlarında sivil polis aracı tarafından durdurulmuştu.

Polisler ona ismiyle hitap ederek hakkında şikayet olduğunu söylemiş, kendilerini takip etmesini istemişti. Aydoğan, polisleri takip ederken kalabalığın bulunduğu alana girmiş, polisler durunca o da durmuştu. O anda güvenlik şeridi çekili alanda bomba ihbarı yapılmış bir araç olduğunu fark etmişti.

Aydoğan, kendisini oraya götüren polislerin fotoğrafını çekmek isterken başka bir polis tarafından tartaklanarak yere düşürülmüştü. Dövülerek ters kelepçeyle gözaltına alınan Aydoğan, bir araca bindirilip önce Yenibosna’daki Kocasinan Polis Merkezi’ne, oradan da Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Polisler, Aydoğan’dan Erdoğan hakkındaki şikayetinden vazgeçmesini ve kendilerinin hazırladığı ifadeyi imzalamasını istemişti. Bomba ihbarı yapılan aracı oraya kendisinin getirdiğini kabul etmesi için zorlanan Aydoğan, sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca dövülmüş ve tehdit edilmişti. Maruz kaldığı kötü muameleyi Adli Tıp Kurumu raporuyla kayıt altına alan Aydoğan, yaşadıklarından dolayı şikayetçi olsa da dosya takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Aydoğan da dosyayı AYM’ye taşımıştı.

AYM kararına rağmen terfi etti

AYM, Nisan 2022’de Aydoğan’ın başvurusuyla ilgili hak ihlali kararı verince polislere de soruşturma yolu açılmıştı. Bakırköy Başsavcıvekili Ekrem Aydıner’in yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet, şüpheli polislerin bazılarının adresine ulaşamamış, ifade veren şüpheli polisler de “Hatırlamıyorum” demişti. Şüpheli polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün de AYM kararından dört ay sonra Kasım 2022’de 1’inci sınıf Emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Savcı başka doktoru dinledi

Savcı Aydıner, 31 Mart 2023 tarihli takipsizlik kararında, polis merkezinden olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını istediklerini, ama kameraların teknik özelliği gereği en fazla bir ay süreyle kayıt tutulduğundan bunlara ulaşılamadığını belirtti. Takipsizlik kararının ardından savcının Aydoğan’ı muayene etmeyen başka bir doktoru tanık olarak dinlediği ortaya çıkmıştı.

Aklama kararına itiraz etti

Aydoğan, savcı Aydıner’in takipsizlik kararına itiraz etti. AYM’nin kararında belirtilen araştırmaların yapılmadığını aktaran Aydoğan, adil yargılanma hakkının bir kez daha ihlal edildiğini kaydetti.

Aydoğan, itiraz dilekçesinde takipsizlik kararının kolluk kuvvetini cezasızlıkla ödüllendirdiğini belirterek “Suçun mağduru yediği dayak, hakaret, küfürü ve gördüğü işkenceyi kabullenip oturacak mı? Böyle bir sistem, kolluğa ‘Suç işleme özgürlüğün var’ demenin başka bir yoludur” dedi.

Polislerin teşhisi yaptırılmalıydı

Aydoğan’ın itirazını Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği 1 Haziran’da değerlendirdi. Hakimlik, AYM kararını hatırlatarak, gerektiğinde dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek Aydoğan’ın iddia ettiği tarih ve saatlerde gözaltındayken yaralanıp yaralanmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Kararda, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığının tespiti durumunda Aydoğan’a polislerin teşhisinin yaptırılması gerektiği de hatırlatıldı. İtirazı yerinde bulan hakimlik, takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmanın genişletilmesine hükmetti.

Hakimliğin kararından sonra dosya ilgili savcılığa gönderildi.

Aydoğan, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta eyleminde polis tarafından yaralananlar arasındaydı. Şikayeti takipsizlikle sonuçlanan Aydoğan AYM’ye başvurmuştu. AYM de 1 Şubat 2023’te verdiği kararda polislerin kötü muamele yasağını ihlal ettiğine hükmetmişti. Kararda şu tespite yer verilmiş: “Başvurucunun ayrıntılı açıklamalarına dayalı şikayet dilekçesiyle yaralanmasına delil olarak gösterdiği olay tarihine yakın tarihli sağlık raporlarının birlikte değerlendirildiğinde kötü muamele iddialarının savunulabilir olduğu açıktır.”

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