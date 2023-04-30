Gözaltında kötü muamele: ’17 Aralık’ı kapatan savcı şüpheli polisleri akladı

CANAN COŞKUN

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını kapatan savcı Ekrem Aydıner, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘kötü muamele yasağı’nı ihlal ettiklerine karar verdiği polislerin dosyasını da kapattı. Savcı Aydıner, polislerin şikayetçi Aydın Aydoğan’a kötü muamelede bulunduğuna dair yeterli delil olmadığını savundu. Aydoğan, takipsizlik kararına itiraz edeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle yaralanan Aydın Aydoğan, Aralık 2017’de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra öğlen vakitlerinde evinin yakınlarında sivil polis aracı tarafından durdurulmuştu.

Polisler ona ismiyle hitap ederek hakkında şikayet olduğunu söylemiş, kendilerini takip etmesini istemişti. Aydoğan, polisleri takip ederken kalabalığın bulunduğu alana girmiş, polisler durunca o da durmuştu. Aydoğan, güvenlik şeridi çekili alanda bomba ihbarı yapılmış bir araç olduğunu o anda fark etmişti.

Aydoğan, kendisini oraya götüren polislerin fotoğrafını çekmek isterken başka bir polis tarafından tartaklanarak yere düşürülmüştü. Dövülerek ters kelepçeyle gözaltına alınan Aydoğan, bir araca bindirilip önce Yenibosna’daki bir karakola, oradan da Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Polisler, Aydoğan’dan Erdoğan hakkındaki şikayetinden vazgeçmesini ve kendilerinin hazırladığı ifadeyi imzalamasını istemişti. Bomba ihbarı yapılan aracı oraya kendisinin getirdiğini kabul etmesi için zorlanan Aydoğan, sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca dövülmüş ve tehdit edilmişti. Aydoğan, yaşadıklarından dolayı şikayetçi olsa da dosya takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Aydoğan da dosyayı AYM’ye taşımıştı.

AYM, Nisan 2022’de Aydoğan’ın başvurusuyla ilgili hak ihlali kararı verince polislere de soruşturma yolu açılmıştı. Bakırköy Başsavcıvekili Ekrem Aydıner’in yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet, şüpheli polislerin bazılarının adresine ulaşamamış, ifade veren şüpheli polisler de “Hatırlamıyorum” demişti. Şüpheli polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün de AYM kararından dört ay sonra Kasım 2022’de 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kamera kayıtları yok

Savcı Aydıner, 31 Mart 2023 tarihli takipsizlik kararında, polis merkezinden olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını istediklerini, ancak kameraların teknik özelliği gereği en fazla bir ay süreyle kayıt tutulduğundan bunlara ulaşılamadığını belirtti.

Doktor tanık olarak dinlendi

Gözaltında tutulurken Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydoğan’a ‘Darp yoktur’ raporu verilmişti. Savcı Aydıner, raporu veren doktorun tanık olarak dinlendiğini kaydederek Aydoğan’a kötü muamele uygulandığına dair bir sonuç elde edilemediğini savundu.

Yeterli delil yokmuş

Savcı Aydıner, şüpheli polislerin kimliğinin tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin Aydoğan’a kötü muamelede bulunduğuna dair dava açılması için yeterli delil elde edilemediğini öne sürdü. AYM kararında toplanmadığı belirtilen delillerin elde edilmesinin mümkün olmadığını savunan savcı, polislerin kötü muamelede bulunduğuyla ilgili de delillerin toplanamadığını kaydetti.

Aydın Aydoğan, savcı Aydıner’in takipsizlik kararına itiraz edeceğini, ret kararı verilirse yine AYM’ye başvuracağını aktardı.

Savcı Aydıner’in ismi yalnızca hükümet yetkililerinin isimlerinin karıştığı 17 Aralık soruşturmasıyla duyulmamış, Aydıner ‘21 Soruda FETÖ’nün siyasi ayağı’ kitapçığı sebebiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 MYK üyesi hakkında fezleke hazırlamıştı.

‘Kötü muamele’den hükümlü polis, emniyet müdürü yapıldı

Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı