AYM’ye göre kötü muamele zanlısı polis, haber sitelerinden şikayetçiymiş

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) göre kötü muameleden yargılanması gereken emniyet müdürü Kenan Şaban Süzgün, hakkında haber yapan internet sitelerinden şikâyetçi oldu.

AYM kararını ‘karalama ve iftira kampanyası’na yoran Süzgün, Diken, Birgün, Gazete Duvar ve Evrensel gazetelerinden ‘sözde legal görünümlü’ olarak bahsetti. Süzgün’e göre, Halk TV, Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri de ‘sözde ulusal yayın yapan‘ kurumlardan.

AYM kararına rağmen terfi etmişti

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Aralık 2017’de, eylemcilere ‘çapulcu, kemirgen, hain, terörist, dış mihrakların piyonu‘ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra gözaltına alınmış, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını savunmuştu.

Soruşturmayı yürüten savcı Ekrem Aydıner, Süzgün’ün 22 Mart 2018’de ‘şikâyet edilen’ sıfatıyla ifade vermesinden sonra dosyayı 31 Mart’ta takipsizlik kararıyla kapatmıştı. Ancak AYM polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetmişti. AYM, polisler hakkındaki kapatılan dosyanın yeniden açılmasını ve ihlal nedenlerini ortadan kaldıran bir karar verilmesini istemişti. Buna rağmen polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün Kasım 2022’de 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İfadeden sonra dosya kapandı

Yozgat emniyet müdürü yapılan Süzgün, bulunduğu kentte verdiği ifadesinde kötü muamele suçlamasını kabul etmedi. Süzgün, AYM kararını, hakkında ‘Gezi işkencecisi’ diye ‘karalama ve iftira kampanyası yürütülmesi’na bağlayarak şunları söyledi:

“Başta marjinal Diken internet sitesi ve yazarı Canan Coşkun (-ki bu şahıs Aydın Aydoğan’ın aile dostudur) olmak üzere birçok gerçek ve trol hesap üzerinden ve yine birçoğu terör örgütleri ile iltisaklı yurtdışından yayın yapan ve sözde legal görünümlü başta Diken internet sitesi, Zaman gazetesi, Birgün gazetesi, Aktif Haber, Evrensel gazetesi, Polis Haber, Freetopya Haber, Nokta gazetesi ve sitesi, Saat Kaç Oldu, 23 Derece, Bahar Yolcusu, Hicri Yolcu, Sir Ceteris Paribus, Açık News, Boldmedya, Haberdar, Habersol, Gazete Duvar gibi haber yayın organlarında ve sözde ulusal yayın yapan Halk TV, Sözcü ve Cumhuriyet gibi haber yayın organlarında hakkımda çok ağır iddialar ve hakaretler bulunan bir karalama kampanyası, adım-soyadım ve fotoğraflarım ifşa edilerek ve hedef gösterilerek yürütülmektedir. Bu hususla alakalı tüm yasal haklarımı kullanarak davacı ve şikâyetçiyim.“

Gezi öfkesi

Süzgün, ifadesinin devamında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili öfkesini dile getirdi:

“İfademin başından beri bahsettiğim üzere Aydın Aydoğan ve beraberindeki güruhun ve bu zihniyettekilerin asıl yapmak istediği ayrı Gezi olaylarında sergilendikleri davranışlar gibi saldırgan, vandal, iftiracı, kamu kurum ve kuruluşlarını ve çalışanlarını yıpratmak, bunun üzerinden yıkıcı, bölücü örgütlere faaliyet alanı oluşturmak, propaganda alanı yaratmak ve bunu yaparak da devletin bütün yönetim erklerini ve organlarını yıpratmaktır.”

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