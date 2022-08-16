Akşam Postası / 16 Ağustos 2022

Vatan Partisi: Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Suriye’de Esad’la görüşecek

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, geçtiğimiz günlerde partiye katılan eski AKP’li Ethem Sancak’ın da arasında bulunduğu bir heyetle Suriye’ye gidip Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la görüşeceğini söyledi.

İkinci parti S-400: TASS’a göre anlaşma imzalandı; SSB’ye göre yeni gelişme yok

Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya’nın S-400’ün ikinci partisi için yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ysa (SSB), tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin olmadığını bildirdi.

AKP’li yetkililer oy kaybını Nebati’ye bağladı

Ekonomik krizin anketlere yansıdığını kabul eden AKP’li yetkililer, oy kaybını Hazine ve Maliye bakanlığına Nureddin Nebati’nin getirilmesine bağladı.

Peker gündeme getirmişti: Belediye başkanı, ‘Ağar’a özel’ pisti kayıtta bulamadı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’a Yenipazar Cezaevi’nde misafirlerini ağırlaması için helikopter pisti ve tenis kortu yaptırdılar’ iddiası yeniden gündeme geldi. Kayıtlarsa ‘sır‘ gibi saklanıyor.

İBB, KHK’lılarda mevzuata sığındı: Mecbur kaldık, risk alamazdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden Yiğit Oğuz Duman, KHK’lıların işten çıkarılmasını “Uymak zorunda kaldığımız mevzuat bizi mecbur etti” diyerek savundu.

MB rezervleri, ‘kayıt dışı’ şüphesiyle artmaya devam ediyor

‘Kayıt dışı finansman girişi’ şüphelerine neden olan Merkez Bankası (MB) döviz rezervlerindeki artış geçen hafta da devam etti. Bankacıların hesabına göre net rezerv 4 milyar dolara yakın arttı.

Yüzlerce kız öğrencinin kaldığı KYK yurdu, bir gecede erkek yurduna dönüştürüldü

İstanbul Kağıthane’de bulunan KYK Sadabad Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere haber verilmeden bir gecede erkek öğrenci yurduna dönüştürüldü. Yurtta kalan 752 öğrenci Zeytinburnu Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na nakledildi.

Konut satışları bir ayda yüzde 37 düştü

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 düşüşle 93 bin 902 adet oldu.

Sinpaş mahkemeyi takmıyor: Mühürlü alana geceyarısı beton mikseri soktular

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te Sinpaş GYO ‘hukuku hiçe sayarak’ doğayı talan etmeye devam ediyor. Mahkeme kararı ve belediyenin mührünü takmayan şirket, geceyarısı inşaat alanına beton mikseri sokarken görüntülendi.

Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci, mahkeme kararına rağmen Can Candan’ın üniversiteyle ilişiğini kesmişti. Candan, bugün de İnci’nin talimatı üzerine okula alınmadı.

Zelenski’den AB ve Türkiye’ye radyasyon uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya nükleer santralinde meydana gelecek olası bir felaketin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’yi etkileyebileceğini belirterek “Rusya’nın eylemlerine sessiz kalmayın” dedi.