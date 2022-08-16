İkinci parti S-400: TASS’a göre anlaşma imzalandı; SSB’ye göre yeni gelişme yok

Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya’nın S-400’ün ikinci partisi için yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ysa (SSB), tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin olmadığını bildirdi.

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Haberin Türkiye ve ABD arasında F-16’ların tedariği için diplomasi trafiği sürdürdüğü bir sürece denk gelmesi dikkat çekti.

TASS’ın haberine göre Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dimitri Şugayev’e göre Türkiye’nin bu anlaşmayla S-400 sistemi bileşenlerinin bir kısmını Türkiye’de yerli olarak üretebilecek. Şugayev, teknik işbirliğin iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda geliştiğini söyledi.

AA’ya konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı kaynakları, “Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” dedi.

Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımları

Türkiye’nin S-400’leri satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açan bir konu.

Ankara’nın S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD ayrıca CAATSA kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkililerini yaptırım listesine alınmıştı. Türkiye ise Washington’la herhangi bir gerilimi önlemek için halen S-400’leri aktive etmedi.

Ankara, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üzerine F-16 savaş uçakları için harekete geçmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da bu konuda Türkiye’ye yeşil ışık yaksa da ABD Temsilciler Meclisi, satışı zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini kabul etmişti. Buna rağmen Türkiye’nin alım için görüşme trafiği sürüyor.