Konut satışları bir ayda yüzde 37 düştü

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 düşüşle 93 bin 902 adet oldu.

Geçen ay 150 bin 509 konut satılmış bunun 8 bin 630’unu yabancılar almıştı. Böylece satışlar bir ayda yüzde 37 düşmüş oldu.

TÜİK tarafından açıklanan konut satışları verilerine göre, temmuzda ipotekli satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6,8 azalışla 19 bin 146 adet kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde toplam konut satışları yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 adet, ipotekli konut satışları yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 adet oldu.

Yabancılara konut satışıysa temmuzda yüzde 13,2 düşüşle 65,214 adet, ocak-temmuzda yüzde 26,8 artışla 583,161 adet kaydedildi.

Temmuzda Rus vatandaşları 1028 konut alımıyla ilk sırda yer alırken, bunu sırasıyla 431 konutla İran, 380 konutla Irak vatandaşları izledi.