Yüzlerce kız öğrencinin kaldığı KYK yurdu, bir gecede erkek yurduna dönüştürüldü

İstanbul Kağıthane’de bulunan KYK Sadabad Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere haber verilmeden bir gecede erkek öğrenci yurduna dönüştürüldü. Yurtta kalan 752 öğrenci Zeytinburnu Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na nakledildi.

Fotoğraf: KYK

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre öğrenciler, yurdun erkek yurduna dönüştürülmesi ve kendilerinin başka bir yurda nakledileceklerini e-devlet’te tesadüfen öğrendi. Cumhuriyet’e konuşan bir öğrenci “Okullarımıza yakın olan, memnun kaldığımız yurttan aniden çıkarılmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir sıkıntımızın olmadığı ve düzenimizin olduğu Sadabad yurduna geri nakledilmek istiyoruz” dedi.

Planlarımız bozuldu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve yeni yurdun okuluna uzak kaldığını söyleyen başka bir öğrenci de “Stajlarımızı şu anki konumumuza göre ayarlamıştık. Sarıyer, Kâğıthane Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu bölgesindeki tek kız KYK yurduydu. Bölgede başka erkek KYK yurtları var ama buna rağmen bizim yurdumuz erkek yurduna çevrildi. Bizi atadıkları yurt çok uzakta” dedi.

Kimseyi mağdur etmeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı arayan ve bilgi almak isteyen bir öğrenci de “Biz kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor. Çok istiyorsanız dönem başladığında naklinizi talep edebilirsiniz” yanıtını aldı.

Cinsiyetçi politika

Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım bunu şöyle değerlendirdi: “Özellikle kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün derinleştiği Türkiye’de okullarına uzak yurtlara yönlendirilmeleri, eğitime erişimlerinin zorlaştırılması cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikaların bir sonucudur.”

Sosyal medyada büyük tepki

Yurttan nakledilen öğrenciler, Twitter’da #sadabadogrencilermagdur ve #SadabadaDokunma tagleriyle mağduriyetlerini dile getirip kararı protesto ediyor.