Vatan Partisi: Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Suriye’de Esad’la görüşecek

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, geçtiğimiz günlerde partiye katılan eski AKP’li Ethem Sancak’ın da arasında bulunduğu bir heyetle Suriye’ye gidip Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la görüşeceğini söyledi.

Görsel: Youtube

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” sözleri yankı uyandırmış, iktidarın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çavuşoğlu’na destek vermişti.

Çavuşoğlu’nun bu yöndeki sözleri Suriye’deki Esad muhaliflerince tepkiyle karşılanmış, protestolar düzenlenmişti.

Dışişleri bakanı, daha sonraki açıklamasında sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, “‘Barıştırma’ değil de ‘uzlaştırma’ kelimesini kulandım. Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ve muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz” demişti.

Ankara ve Şam yönetiminin doğrudan görüşme ihtimalinin dillendirilmesinin ardından gözler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” demişti.

‘Suriye’yle uzun süredir görüşme halindeyiz’

Bursalı, Ulusal Kanal’daki açıklamasında şunları dedi: “Vatan Partisi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Doğu Perinçek başkanlığında Suriye’yi ziyaret edecek ve en üst düzeyde görüşme yapacak. Sayın Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve önemli isimler yer alacak. 10-15 gün içerisinde bu ziyaret Şam’a yapılacak.

‘Suriye’yle uzun süredir görüşme halinde olduklarını’ söyleyen Bursalı konuşmasına şöyle devam etti: “Beşar Esad’la 2015’te görüşmüştük. Vatan Partisi Suriye devletiyle çok sık görüşüyordu. Suriye, Rusya, İran, Çin olmak üzere ilişkileri tamir etti. Vatan Partisi Asya’nın en güvenilir partisi. Övmek için söylemiyoruz. Bu Türkiye’nin menfaatleri Türkiye’nin geleceği açısından kritik. Ve bütün bu konuştuğumuz ekonomi ve güvenliği başta olmak üzere düzelecek. Ayrıntılı takvimi yakında paylaşacağız.”