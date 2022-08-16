AKP’den Şam’la görüşme mesajı: Bir yerden başlar, düzeyi yükselir

Ankara ve Şam yönetiminin doğrudan görüşme ihtimalinin dillendirilmesinin ardından gözler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” sözleri yankı uyandırmış, iktidarın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çavuşoğlu’na destek vermişti.

Çavuşoğlu’nun bu yöndeki sözleri Suriye’deki Esad muhaliflerince tepkiyle karşılanmış, protestolar düzenlenmişti.

Dışişleri bakanı, daha sonraki açıklamasında sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, “‘Barıştırma’ değil de ‘uzlaştırma’ kelimesini kulandım. Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ve muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz” demişti.

Ama AKP kanadının bu yöndeki çıkışları son bulmadı. Dün AKP’nin 21’inci yıl programında Haber Global’e konuşan AKP’li Yazıcı, kademeli şekilde liderler bazında da görüşülebielceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun sözlerini hatırlatan Yazcı, “Dışişleri bakanımız da belli ölçekte ifade etti. Sayın Bahçeli de buna destek vermiş, teşekkür ediyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bakın sorunları çözmenin birden çok faktörü olabilir. Ama uluslararası ilişkilerde sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır. Ya doğrudan veya en direkt. Bugüne kadar sınırlı ölçüde endirekt yürütülüyordu. Bugün biraz daha seviyenin yükselmesi, inşallah ileride o trendin daha da yükselmesi süreciyle oluşacak ortamın, 11 yıldan bu yana yaşadığımız Suriye’deki bu bataklığın sona ermesine vesile olur inşallah.”

“Liderler bazında bir görüşme olabilir mi” sorusuna Yazıcı, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” yanıtı verdi.