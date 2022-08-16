Peker gündeme getirmişti: Belediye başkanı, ‘Ağar’a özel’ pisti kayıtta bulamadı

BİLAL ÇELİK

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’a Yenipazar Cezaevi’nde misafirlerini ağırlaması için helikopter pisti ve tenis kortu yaptırdılar’ iddiası yeniden gündeme geldi. Kayıtlarsa ‘sır‘ gibi saklanıyor.

Ağar pistin Aydın’ın Nazilli ilçesinde dönemin belediye başkanı Haluk Alıcık tarafından yaptırıldığını söyleyince Alıcık, kendini “Devlet istedi, yaptırdık” diye savunmuştu.

Fakat o dönem belediye avukatı ve MHP’nin ilçe başkanı olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, araştırmalar sonucunda ilgili kalemde bahsedilen harcamanın yazılmadığını ve Yenipazar’ın belediye yetki sınırları dışında olduğunu kaydetti. O dönemde de bundan kimsenin haberinin olmadığını söyleyen Özcan, şöyle dedi: “Ortaya çıkınca şimdi de ‘Rica ettik, başkası yaptı’ diyerek kendilerini savunuyorlar.”

Öte yandan Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’a bu pist için 20 bin dolar verdiği iddiası Adalet Bakanlığı’na soruldu.

Fotoğraf: Diken/AA-YouTube-Twitter

Peker sosyal medyadaki bir paylaşımında, Ağar’ın 2012’de Susurluk Davası’ndan aldığı iki yıllık hapis cezasını yatmak için seçtiği Yenipazar Cezaevi’ndeki yenileme çalışmalarını gündeme getirmiş, tenis kortu ve helikopter pisti gibi olanakların sağlandığını söylemişti. Peker, Ağar’ın pisti, ziyaretçilerini taşıyacak helikopterlerin inmesi için özel yaptırdığını öne sürmüştü.

Ağar’sa topu dönemin belediye başkanı MHP’li Haluk Alıcık’a atmıştı: “Ben yaptırmadım, onu yaptıran o dönemki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın il başkanıdır.”

Bu açıklamaların ardından kendini savunan Alıcık, Ağar’la hiçbir zaman görüşmediğini öne sürerek, kendini şöyle savunmuştu: “Dönemin cezaevi komutanı mı, cezaevi müdürü mü, yoksa başsavcı mı aradı hatırlamıyorum. Ben de bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O günün şartlarında en güçlü belediye biziz. Bize yapın dendi, yaptık.”

Belediye başkanı: Kayıtlarda yok

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Alıcak döneminde belediyenin avukatlığını ve Nazilli’de MHP ilçe başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Diken’e konuşan Özcan, o zamanlarda da böyle bir harcamayı duymadığını, yeni dönemde de araştırmalarında belediye bütçesinin cezaevindeki helikopter pisti için harcanmadığını gördüklerini söyledi. Cezevinin bulunduğu Yenipazar’ın belediye yetki alanında olmadığını, bölge için belediye kaynaklarının kullanılmadığını kaydetti.

Özcan, geriye dönük bir araştırma için teknik yapılarının yetersiz olduğunu fakat araştırılması gerektiğini söyledi.

‘Tolga Ağar pist için 20 bin dolar verdi’ iddiası

Pisti kimin ve ne için yaptırdığı bugüne kadar aydınlatılmadı. Bunun üzenine Adalet Bakanlığı’na da soru önergesi veren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Ağar’a ‘çifte standart’ gösterilmesine de tepkili.

Bülbül, “Ağar’ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar’a pist için 20 bin doların üzerinde para verdiği iddia edilmiştir. Her ne kadar zamanın Emniyet genel müdürü ve milletvekili olsa da Susurluk gibi ülkenin önemli bir olayından hüküm giymiş Ağar’ın cezaevi süresinde gördüğü çifte standart kabul edilemez olduğu gibi usulsüz ve hukuka aykırı olan bu sürece kimlerin dahil olduğu ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

CHP’li Bülbül, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti: