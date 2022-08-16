Rektörlük, akademisyenler için MİT ve Saray’dan ‘fişleme’ belgesi istemiş

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler, üniversiteye dava açınca rektörlüğün haklarında Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhurbaşkanlığı’ndan fişleme belgeleri istediğini öğrendi.

Polisin Ankara Üniversitesi’ne baskını, akademinin sembolü olmuştu. (Fotoğraf: Reuters)

OHAL döneminde ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle Ankara Üniversitesi’nden toplam 90 Akademisyen ihraç edilmişti. İhraçların üzerinden geçen 4 yıl sonunda OHAL Komisyonu akademisyenlerin itirazlarını reddetti. Bunun üzerine akademisyenler idare mahkemesine başvurdu.

Birgün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre; üniversite tarafından mahkemeye verilen belgelerde akademisyenlerin fişlendiği ortaya çıktı.

Fişlenenler arasında hala aktif görevde olan akademisyenler de var.

Belgelerde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 2016 yılında, MİT’e yazı yazarak üniversite bünyesindeki akademisyen ve personele ilişkin ‘bilgi’ istediği, MİT’in 40, Emniyet’inse 59 akademisyen ve personel hakkında üniversiteye yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Dönemin Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile Rektör Yardımcısı Abdülkadir Gürer, 14 Aralık 2016 tarihinde MİT’ten gelen belgeyi teslim aldı.