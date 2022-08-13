Kılıçdaroğlu’ndan ‘Barış Akademisyenleri’ mesajı: Görevlerine atanacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençleri herkesin düşüncesini özgürce dile getirdiği bir Türkiye’yi düşünmeye çağırarak “Farklı düşündü diye görevlerine son verilen, fakat iktidarımızda hemen görevlerinin başına atanacak olan Barış Akademisyenlerini düşünün” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da partisinin gençlik kolları toplantısına katıldı. ANKA’nın haberine göre buradaki konuşmasında öğrencilerin barınma sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Anadolu’dan gelen bir gencimiz, evladımız; İstanbul’da yurt bulamadığı takdirde ayda 9, 10 bin TL kira verecek şekilde bir ev tutabilir mi? Böyle bir tablo hiç düşündünüz mü? İktidarın gençlere reva gördüğü böyle bir tabloyu hiç düşündünüz mü? Gençlere sözüm var, en geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz.”

Torpil düzenine de son vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, son dönemde sınav sorularının sızdırılmasıyla tepki çeken ÖSYM’yi Türkiye’nin en güvenli merkezi haline getireceklerini vurguladı.

Barış Akademisyenleri mesajı

Kılıçdaroğlu, ‘barış‘ vurgusuyla bildiri yayınladıktan sonra mesleklerinden ihraç edilen ‘Barış Akademisyenleri‘nin iktidar olduklarında görevlerine atanacaklarını söyledi: “Farklı düşündü diye görevlerine son verilen, fakat iktidarımızda hemen görevlerinin başına atanacak olan Barış Akademisyenleri’ni düşünün. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayabilirler. Ama her farklılığa tahammül etmemiz, her görüşe saygı duymamız gerekiyor.”

Ne olmuştu?

Çok sayıda akademisyen, 2016’daki çatışmalı süreç devam ederken doğu ve güneydoğu kentlerindeki operasyonların durdurulmasını talep eden ‘Bu suça ortak olmayacağız’ adlı bildiriye imzalamıştı. Daha sonra birçok akademisyen KHK’larla ihraç edilirken, birçoğuna da ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla cezalar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ama akademisyenler henüz görevlerine dönemedi.