Bakanlık birinci sırada işe alınacak 12 arkeolog adayını mülakatta eledi

ALTAN SANCAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sözleşmeli arkeolog alımında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla birinci sırada yer alan adaylardan bazılarının mülakatta düşük puanla elendikleri ve yerlerine düşük KPSS puanına sahip adayların atandığı belirlendi.

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Kütüphaneci alımında KPSS puanı daha yüksek bazı adayları mülakatta elediği ve yerlerine daha düşük puanlı adayları işe aldığı ortaya çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı benzer bir uygulamayı 40 sözleşmeli arkeolog alımında da yaptı.

30 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında gerekli KPSS puanı ve özel şartları karşılayan 120 adaydan bazı isimlerin KPSS puanı yüksek adayların elenmesiyle alındığı belirlendi.

Bakanlığın sitesinde ilan edilen sonuçlara göre Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Sakarya ve Samsun’u tercih eden ve KPSS puanıyla birinci sırada olan adaylar mülakatta düşük puan aldıkları gerekçesiyle elendi. Yerlerineyse kendilerinden daha düşük puan alan adaylar işe alındı.

Mersin ve Rize’de birinci sıradaki adaylar mülakat sonucundan yedeklerde yer alırken, yerlerine yine daha düşük KPSS puanı alan adaylar işe alındı.

Bakanlığın listesine göre tam 16 ilde KPSS puanı diğer adaylara göre düşük adaylar mülakatlar sonucunda işe alındı.

Mülakat sonucunda elenen adaylar arasında KPSS’den 80 ve üzerinde puan alanlar da bulunuyor.

Diken’in ulaştığı ve kaygıları nedeniyle isminin gizlenmesini isteyen elenen adaylardan biri şunları kaydetti: “Nisanda 39 arkeolog alımı için ilana çıktı bakanlık; mülakat ve sonuç aşamaları toplam dört ay sürdü. Başvurduğum il bazından birinci sırada yer aldım ve mülakata girdim. Hem sıralamama güveniyordum hem de mülakata hazırlandığım için bu yıl KPSS’ye başvuru bile yapmadım. Fakat sonuç hüsran oldu ve son sıradaki aday mülakatla işe alınırken, ben mülakatla elendim. Bu durum birçok ilde yaşandı ve bazı arkadaşlarımız dava açmaya hazırlanıyor.”

Telegram grubu kurarak bir araya gelen elenen adaylar, hukuki girişime hazırlanıyor.