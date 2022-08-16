Zelenski’den AB ve Türkiye’ye radyasyon uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya nükleer santralinde meydana gelecek olası bir felaketin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’yi etkileyebileceğini belirterek “Rusya’nın eylemlerine sessiz kalmayın” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna’nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, martta Rus güçlerince işgal edilmişti. ama santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.

Bölgede son dönemde yoğunlaşan bombardıman, santrale ilişkin endişeleri artırdı. Ukrayna, nükleer santral ve çevresindeki tüm Rus askerlerinin ‘derhal ve ön koşulsuz’ çekilmesini istiyor.

Sosyal medyada video paylaşan Zelenski, “Rusya’nın eylemleri bir felakete sebep olursa, sonuçları şu ana kadar sessiz kalanları da vurabilir” dedi.

Uluslararası toplumu Moskova’nın ‘nükleer şantajına’ boyun eğmemeye çağıran Zelenski, Rusya’ya karşı yeni ve sert yaptırımlar istedi.