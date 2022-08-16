AKP’li yetkililer oy kaybını Nebati’ye bağladı

Ekonomik krizin anketlere yansıdığını kabul eden AKP’li yetkililer, oy kaybını Hazine ve Maliye bakanlığına Nureddin Nebati’nin getirilmesine bağladı.

Yetkililer, asgari ücretle memur ve emekli maaşlarına ‘enflasyon ayarı’, 3600 ek gösterge gibi ‘iyileştirmeler’ sonrası partinin oy oranının ellerindeki anketlere göre yüzde 34’ten yüzde 38’e çıktığını söyledi.

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Birçok anket şirketi, özellikle ekonomik kriz nedeniyle AKP’deki gerilemeye dikkat çekerken, partinin oy oranını yüzde 30’un altında gösteriyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan AKP’li yetkililer, ekonomideki krizin vatandaşların tercihinde belirleyici bir rol oynadığını kabul etti. Yetkililere göre Nebati’nin Hazine ve Maliye bakanlığına gelmesi ve Aralık 2021’deki kur krizi sonrasında enflasyondaki rekor artış partilerini olumsuz etkiledi. AKP’li yetkililer buna rağmen asgari ücret gibi bazı iyileştirmelerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nin uygulayıcısı olarak Lütfi Elvan’ın yerine getirilen Nebati’nin bakanlığında ekonomide neredeyse tüm göstergeler tepetaklak.

‘Erdoğan yüzde 49-51 bandında’

Yılbaşında oy oranlarının yüzde 34’lere, Erdoğan’ın oylarınınsa yüzde 46’ya kadar gerilediğini söyleyen yetkililer, partideki anketlere göre, iyileştirmeler sonucu Erdoğan’ın oyunun yüzde 49-51 bandına, partinin oyununsa yüzde 38’e yükseldiğini söyledi. Yetkililere göre son üç aydır da bu oran gerilemedi.

AKP’deki anketlere göre CHP oyları yüzde 23-24 bandında seyrederken, İYİ Parti yüzde 12’nin üstüne hiç çıkmadı; MHP’nin oyunu yüzde 9-10, HDP’ninse yüzde 9-11 bandında.

Diğer anketler ne diyor?

AKP, oylarında yükselme olduğunu savunsa da anketler tersini söylüyor. Farklı şirketlerin temmuz anketlerine göre AKP yüzde 30’un altında. En güncel sonucu paylaşan Yöneylem’in 28 Temmuz- 1 Ağustos anketine göre durum şöyle:

AKP: 29,6

CHP: 29,4

İYİ Parti: 14,9

HDP: 9,1

MHP: 6

Zafer Partisi: 2,5

Yeniden Refah Partisi: 2,3

DEVA Partisi: 2,2

Aksoy Araştırma’ya göre de AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

ORC Araştırma’nın sonucuna göre AKP yüzde 27,1, CHP yüzde 24, İYİ Parti’yse yüzde 22,1’de.

MetroPOLL Araştırma da önceleri partisine göre daha fazla oy oranına sahip olan Erdoğan’ın, muhalefetin beş olası ortak adayına karşı ikinci turda kaybettiğini ölçmüştü.