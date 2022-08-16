Nebati’nin enflasyonla mücadelesi: Şimdi de otomobilde fiyat artıranları buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellefin bakanlığın ‘RADAR’ sistemine takıldığını söyledi.

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Yüzde 80’e dayanan resmi enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zoruyla faizleri yüzde 14’te tutuması nedeniyle ekonomi yönetimi fiyat istirkarını yakalamak için farklı yöntemler geliştiriyor.

Nebati geçen hafta enflasyonla mücadelesini anlattığı bir konuşmasında Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini söylemiş, bunu zincir marketlerin de takip etmesini istediklerini söylemişti.

İndirim beklentilerin çok altında kalsa da, enflasyonun gıda, otomotiv ve gayrimenkuldeki ‘şişirilmiş’ fiyatlardan kaynaklandığını öne süren Nebati çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün de yönettiği bakanlığın gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçtiğini anlattı.

Nebati, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışıyla arz-talep dengesini bozanların olduğunu ve bunlara ‘fırsat vermeyeceklerini’ kaydederek, “Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef bakanlığımızın RADAR’ına takıldı” dedi.

Saha denetimlerinin sürdüğünü söyleyen Nebati, şunları kaydetti: “Ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor.”