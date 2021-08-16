Akşam Postası / 16 Ağustos 2021

Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt’a destek büyüyor: Size ne!

Fotoğraf: Instagram

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı homofobik saldırıların ardından sporcuya destek büyüyor.

Sağlık çalışanları, öncelikli gruplar ve ‘isteyen’e 4’üncü doz aşı hakkı

Covid-19’la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları, öncelikli gruplar ve ‘gerek görenler’e dördüncü doz aşı hakkı verildi.

15 yaş üstündekilere aşı hakkı

15 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sansür raporlandı: 14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb 2020 raporuna göre 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi.

‘Bergenfilminegitme’ etiketi ters tepti: Hedef gösterilmek istenen Farah Zeynep Abdullah’a destek

Fotoğraf: Instagram

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan hükümeti eleştiren paylaşımlar yapmasıyla ilgili hedef gösterilmeye devam ediyor.

Profesör: İstanbul’da analiz ettiğimiz binaların yüzde 95’i çürük

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul’da Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler gibi ilçelerde yaptıkları incelemelerde binaların neredeyse yüzde 95’inin çürük çıktığını belirterek, 700 bin binanın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Temmuzda bütçe açığı rekor kırdı

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe açığı 45,8 milyar lira ile aylık bazda rekor kırdı. Yedi aylık açık ise 80 milyar lira seviyesine ulaştı.

Afgan kadın hakları aktivistinden dünya liderlerine: Hepiniz iğrençsiniz, utanın

Afgan kadın hakları aktivisti Seraj Mahbouba, Afganistan’da yaşanan son gelişmelerden dolayı dünya liderlerine tepki gösterdi: “Kendinizden utanın! Tüm dünya, Afganistan’a, dünyanın bu bölgesine son 20 yıldır yaptıklarınız için kendinizden utanın.”

Uzaktan çalışma, ev harcamasını 619 lira artırdı

Pandemiyle birlikte hızla uygulanmaya başlayan uzaktan çalışma yöntemi, ev harcamalarını 619 lira artırdı.

Orhan Pamuk: Çay atarak öfkeli kitlelerin yatıştırılacağını sanmak tuhaf

Fotoğraf: Reuters

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, son haftalarda sel ve yangın bölgelerinde insanlara çay fırlatılmasına ilişkin ”Böyle bir felaket sırasında otobüs kapısından çay atarak öfkeli kitlelerin yatıştırılacağını sanmak da yanlış, hatta tuhaf” dedi.

Araştırma: ‘Sanal su sebili sohbetleri’ stajyerlerin işe alınma şansını artırıyor

Harvard araştırması pandeminin zorunlu kıldığı evden çalışma çağında, ‘sanal su sebili sohbetleri’ yaratmayı başaran stajyerlerin işe alınma şansının artırdığını gösterdi.

Muhammed Ali’nin torunu kariyerine nakavtla başladı

Fotoğraf: NICOALIWALSH/INSTAGRAM

ABD’nin Oklahoma City kentinde ringe çıkan 21 yaşındaki Nico Ali Walsh, ilk rauntta rakibi Jordan Weeks’i teknik nakavtla yenerek kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.