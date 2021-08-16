Araştırma: ‘Sanal su sebili sohbetleri’ stajyerlerin işe alınma şansını artırıyor

Harvard araştırması pandeminin zorunlu kıldığı evden çalışma çağında, ‘sanal su sebili sohbetleri’ yaratmayı başaran stajyerlerin işe alınma şansının artrıdığını gösterdi.

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‘Su sebili sohbetleri‘ ofislerde çalışanların meslektaşlarıyla iş dışı, resmi olmayan muhabbetlerini anlatmak için kullanılan bir terim. Adını, bu tür konuşmaların genelde su içmek için sebile giden çalışanların ayaküstü sohbet etmesi alışkanlığından alıyor.

Su sebili sohbetlerinin çalışanlar arası bağı güçlendirmek, görece deneyimsiz çalışanların işi bilenlere soru sormasına imkan yaratmak, şirket içi kültürü ve yaratıcılığı artırmak gibi faydaları olduğu biliniyor.

Pandemiyle birlikte bu küçük gayriresmi sohbetlerin hayata geçmesi mümkün değil gibi görünse de aslında sanal versiyonlarını yaratmak mümkün. Hatta faydalı, özellikle iş fırsatı yaratmak isteyen stajyerler için…

ABD’nin prestijli üniversitelerinden Harvard İşletme’de akademisyenler ‘sanal su sebili sohbetleri‘nin stajyerlerin kariyerlerine etkisini araştırdı.

30 bin çalışanı olan uluslararası bir şikette yaz stajı yapan 1370 stajyeri incelendi. Pandemi nedeniyle uzaktan ve beş hafta süreyle yapılan yaz stajında 16 farklı lokasyondan katılımcı vardı.

Araştırmacılar stajyerler ve çalışanlar arasında üç tip etkileşim gözlemledi.

İlk durumda stajyerlerin müdürler ve diğer çalışanlarla yapılan gayriresmi Zoom toplantılarına katılarak zaman zaman kendi inisiyatifleriyle ‘su sebili sohbetleri‘ başlattığı görüldü.

Diğer bir durumda ise eş zamanlı olmayan şekilde üst düzey yöneticiler stajyerlerin yazılı olarak ilettiği soruları yanıtladı.

Üçüncü tip etkileşim türü müdürlerin olmadığı, stajyerler arasında yapılan proje grup toplantılarını kapsıyordu.

Değerlendirme yapılırken ana ölçüt beş haftanın sonunda stajylere iş teklifi yapılmasıydı. Ayrıca yöneticilerin ve diğer çalışanların stajyerler hakkında performans incelemeri de değerlendirmeye alındı.

Buna göre, yöneticilerle Zoom’da daha fazla zaman geçieren stajyelere iş teklif edilme ihtimalinin yüzde 7,3 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar ‘sanal su sebili sohbetleri’nin stajyerlere bilgi ve tavsiye alma imkanı tanıyarak performanslarının ve kariyer süreçlerini iyileşmesini sağlayabildiğine dikkat çekti.