Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan’da yaşananlarla ilgili “Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır” dedi.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e ‘bayrağını dikti.’ ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Diğer taraftan Afgan sığınmacıların Türkiye’ye girişinde artış olduğu bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç gün önce katıldığı bir televizyon programında “Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil” demişti.

Dün İstanbul’da konuşan Erdoğan, bu sefer “İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” dedi. Erdoğan, Afganistan’ın istikrara kavuşması için Türkiye’nin ‘her tür çabayı göstereceğini’ belirtti.

‘Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalı’

‘Cumhur ittifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Bahçeli ise Türkiye’nin 6 milyona yaklaşan Afgan sığınmacıyla yüz yüze kalacağını öne sürerek şunları söyledi: “Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır. Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır. Sıcak çatışma ortamının Afganistan’a bir yarar sağlamayacağı, bu itibarla Taliban’ın bütün Afganları ülkelerinde yaşamaya teşvik ederek kucaklayıcı bir politika izlemesi elzemdir.

Kin, nefret ve intikam duygusunun devamı halinde toplumsal parçalanmışlık vahim düzeylere tırmanacak, nitekim Afganistan’dan geriye bir şey kalmayacaktır. Kaldı ki Taliban, kendi insanına sahip çıkarak göçe mani olmalıdır. Diğer yandan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı düzensiz göçü hazmetmesi mümkün değildir.

‘Afganistan’da bulunmak düzensiz göçü engelleme hususunda fırsat’

Sınır güvenlik tedbirlerimiz bu kapsamda alarma geçirilmiş haldedir. Afganistan’da bulunuyor olmamız, aynı zamanda büyük bir tehlike olarak karşımızda duran ve milletimizi kaygılandıran düzensiz göçün engellenmesi hususunda bir fırsat sunacaktır. Türkiye göçmen kampı, göçmen barınağı, göçmelerin geçiş ve yuvalanma merkezi olamayacak, böyle de değerlendirilemeyecektir. Başkalarının huzuru için milli huzurumuzdan asla ödün veremeyiz. Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir. Fetihle girdiğimiz Anadolu coğrafyasını hiç kimseye peşkeş çekemeyiz, çektirmeyeceğiz.”