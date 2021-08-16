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Yaramazlara biraz batar!

Tacikistan: Afganistan cumhurbaşkanı bize sığınmadı

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a kaçtığı yönündeki haber yalanlandı.

Fotoğraf: AA

Reuters, dün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gittiğini yazmıştı.


Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Gani’nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediğini açıkladı.

Gani önceki gün yayınladığı videolu bir mesajında “Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim” açıklaması yapmış, ancak Taliban’ın Kabil’e girişinden kısa süre sonra ülkeyi terk etmişti. Devrik cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı Facebook paylaşımında ise kan dökülmemesi için ülkeden ayrıldığını söylemişti.

El Cezire ve Reuters daha sonra Gani’nin ailesi ve çalışma ekibiyle Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te olduğu bilgisini geçti.

Taliban militanlarının, ABD’nin çekilmesinin ardından neredeyse hiçbir ciddi direnişle karşılaşmadan başkent Kabil’i ele geçirmesine ise ülkede yaşayan birçok kesimden tepki var. Afganistan Milli Savunma Bakanı General Bismillah Han Muhammedi, Gani’ye hitaben yaptığı Twitter paylaşımında, “Zengin adam (Eşref Gani) ve çetesine lanet olsun! Ellerimizi arkadan bağladılar ve ülkeyi sattılar” dedi.

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