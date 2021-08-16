Uzaktan çalışma, ev harcamasını 619 lira artırdı

Pandemiyle birlikte hızla uygulanmaya başlayan uzaktan çalışma yöntemi, ev harcamalarını 619 lira artırdı.

Geçen yıl mart ayında başlayan pandeminin yaşamı teslim almasıyla birlikte çalışma biçimleri de hızla değişime uğradı. Bazıları işlerini evden yürütme olanağı bulurken, kimileri mesleklerinin gereği olarak her gün yüksek risk altında işyerlerinin yolunu tutmak zorunda kaldı.

Dünya’nın haberine göre Avansas’ın evden çalışmayla ilgili raporuna 81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni süreçle beraber her dört iş yerinden üçü aşılamanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Yüzde 54’ünde hibrit çalışma modeli

Sonuçlara göre, 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 lira olurken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi.

Çalışanların yarısı faydalı buluyor

Araştırmaya göre az sayıda çalışan sayısına sahip şirketlerin, çalışanların aşılanma durumlarıyla ilgili bilgiye daha kolay ulaştığı belirtildi. 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde çalışanların aşı olma durumu ile ilgili bilgi edinme oranının, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerine göre yaklaşık yüzde 29 daha fazla olduğu aktarıldı.

İş yerlerinde aşı olmayan çalışanlar için uygulanacak çalışma düzenin henüz kararlaştırılamadığı da gözlemlendi. Her dört iş yerinden üçü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Çalışan her iki kişiden biri uzaktan çalışma düzeninin faydalı olduğunu düşünüyor.