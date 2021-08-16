Diken

Yaramazlara biraz batar!

Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt’a destek büyüyor: Size ne!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı homofobik saldırıların ardından sporcuya destek büyüyor.

Fotoğraf: Instagram

Instagram hesabından sonradan kaldırdığı bir fotoğraf paylaşan voleybolcunun cinsel yönelimiye ilgili nefret söylemi içeren paylaşımlar yapıldı.


Bazı sitelerde hedef gösterilmeye çalışılan başarılı voleybolcuya daha sonra toplumun farklı kesimlerinden büyük destek geldi.

Aralarında bilikte mücadele verdiği Naz Aydemir Akyol’dan şarkıcı Demet Akalın’ın da bulunduğu destek paylaşımlarında öne çıkan çıkan mesaj ise ‘Size ne’ oldu.

Karakurt daha sonra 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldığı plaketiyle verdiği pozu paylaşarak homofobik saldırılara imalı bir yanıt verdi. Story’sini ‘Ben böyleyim’ şarkısı eşliğinde paylaştı.

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Şehir değil tuzak kuruyoruz

Sorumlular belli, dolayısıyla, Doğanay Tolunay Hocanın sık sık vurguladığı gibi, küresel ısınmanın yarattığı aşırı ve dengesiz yağışlara bütün suçu yüklemek, suçluların sırtından sorumluluğu sıyırmak anlamına gelir. Üstelik, bu dengesizlikler yıllardır biliniyordu, tedbir alınmalıydı. Yanlış uygulamalar aşırı yağışların etkisini katlıyor. Bu yanlışları yapanların yakasına yapışmalıyız.

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.

Aşıda patent tartışmaları: Dünya, pandemiyi geride bırakabilecek mi?

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 363 bini geçti. Pandemiyle geçen bir buçuk senenin ardından insanlığın elinde artık aşılar da var. Ancak aşıların adil paylaşımı ve patent meselesi tartışma konusu. Konuyu akademisyen Gökçe Başbuğ’a sorduk.