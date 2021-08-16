Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt’a destek büyüyor: Size ne!

Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri; Ebrar’ın; hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez! 🐺💓 pic.twitter.com/f9wHgA1TSa