Bitlis’te dükkanlar polis zoruyla boşaltılıyor

CANAN COŞKUN

Bitlis’te mahkemenin durdurma kararına karşın cumhurbaşkanlığı kararı gerekçe gösterilerek yerlerinden çıkarılmak istenen esnafın dükkanları, polis zoruyla boşaltılmaya başladı. Polisin işyerlerinin camekan ve kepenklerini söktüğü iddia edilirken, barikat kurarak dükkanlara girilmesini engellediği belirtildi.

Bitlis esnafı ile polis arasından gerginlik BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin üç gün önce kenti ziyaret etmesine saatler kala başlamıştı. Polis, Destici’nin ziyaretinden önce esnafın elektriğini kesmeye çalışmış, esnaf bu duruma karşı çıkınca polisin plastik mermili, gaz ve ses bombalı saldırısına maruz kalmıştı. Aralarında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan’ın da bulunduğu çok sayıda esnaf gözaltına alınmıştı. Destici, burada yaptığı açıklamada, mağdur olan esnafın ‘terör örgütü tarafından galeyana getirildiğini’ iddia etmişti.

Ne olmuştu?

Fotoğraflar: Diken

Bitlis’in merkez ilçesi, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Covid-19 salgınının başladığı günlerde, Nisan 2020’de cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edilmişti. Yapılar arasında cami, okul, postane ve bankalar da bulunuyordu. Üstelik söz konusu yapıların tadilatı iki yıl önce belediye tarafından yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin açılan dava kapsamında Danıştay savcısı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği görüşünü bildirmişti.

Bu görüşten sonra valilik, yapılarla ilgili 6306 sayılı Afet Yasası’nın ‘6A’ uygulamasını işleme koymuştu. Kanunun bu maddesine göre riskli alan ilan edilen yer, anlaşmasız, uzlaşmasız ve tebligat süresine bakılmaksızın gerekirse kolluk gücüyle elektriği ve suyu kesilerek tahliye edilmesi gerekiyordu.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Bitlis esnafı, bu işlemin iptali için de davalar açmış, Van İdare Mahkemesi de bu davalar kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başta olmak üzere CHP ve DEVA Partisi yetkilileri esnafın sorunlarını dinlemek için kente gitmişti.

Mahkeme kararına karşın polisin müdahalesi bitmemiş, 3 Ağustos’ta polis esnafın elektriğini kesmeye çalışmıştı. Esnaf bu işleme karşı gelince polis geri çekilmişti.