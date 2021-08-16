Anomi ve doğruluk sapması’nın entropi artışına etkileri

SELİM BAŞARIR

Václav Havel’in ünlü önermesini hatırlayalım: “Tıpkı, entropinin sürekli artmasının evrenin temel yasası oluşu gibi, entropiyle mücadele edebilmek için daha da yapılandırılmış hale gelmek de yaşamın temel yasasıdır.”

Entropi, evrende sürekli artan ‘öngörülemez düzensizlik’ durumunu tanımlar.

Bunu isterseniz, “Şimdiki düzensizlikten daha da fazla bir düzensizliğe doğru gitmek evrenin temel karakteridir” şeklinde de okuyabilirsiniz.

Anomi, birey ve toplum arasında kural uyuşmazlığının, buna bağlı olarak da kuralsızlığın veya kendi kuralının ötekilere dayatmanın yaygınlaştığı sosyal kaosdur.

Kendi kuralını ötekilere, topluma dayatmak, özellikle bir ‘Doğruluk Sapması’nın sonucunda oluşmaktadır

Doğruluk Sapması, insanın herhangi bir türde bir inanç oluşturduktan sonra, onunla çelişen gerçeklere, tecrübelere, bilgilere ve bilime değer vermemesi ve gerçekleri çarpıtarak kendi inancına uydurması şeklinde yıkıcı bir eylemi tanımlar. Psikiyatrik ve psikanalitik bakış, böyle bir tutumu ‘hastalıklı’ olarak niteler.

Dünyanın son yirmi otuz yılına bakarsak, Doğruluk Sapması ve anominin birbirlerini tırmandırışa geçirmiş olduğunu ve bu olgudan açığa çıkan ‘enerjinin’, Dünya’nın entropisini arttırdığını, yani dünya üzerinde denge bozulmasının git gide arttığını gözlemleriz.

Kaynağı insan olan bu dengesizlik artışı, doymak bilmeyen ihtiyaçları karşılamak uğruna önce tabiatın, çevrenin tahribine, ardından bu gidişata dikkat çekmek isteyenlere karşı insan hakları ihlallerine ve en sonunda da Tabiat Ana’nın kaçınılmaz tokatlarının inmeye başlamasına neden olmuştur.

Siyaset, ekonomi, insan hakları, sağlık, çevre ve uluslararası ilişkiler konularında son 70 yılın en kaotik dönemini yaşamaktayız. 2’nci Dünya Savaşı’nın nasıl başladığını ve nasıl bir yıkıma neden olduğunu öğrenmemiş ya da anlamamış bir siyasetçiler ordusunun yönetimindeki dünya ülkelerinin, yakın gelecekte asla rahata kavuşamayacakları ve sürekli sorunlarla boğuşacaklarını söylemek içim kahin olmaya gerek yoktur.

Çare, akıl ve bilim otoyoluna kavuşmak için önümüzdeki ‘son çıkışı’ kaçırmamaktır…