Akşam Postası / 14 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 31 bin 974’e yükseldi

Depremlerde can kaybı 31 bin 974’e yükseldi.

Kılıçdaroğlu, seçim tartışmalarına noktayı koydu: Sana verecek bir günümüz bile yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın seçimi ertelemek için harekete geçmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok” dedi.

Bloomberg’e konuşan kaynak: Borsa yarın açılıyor

Bloomberg’e konuşan bir yetkili, Borsa İstanbul endekslerinin yarın planlandığı gibi işlemlere açılacağını söyledi.

Tayvan temsilcisi, resmi ajansta yayımlanan ‘çökme’ haberini yalanladı

Ankara’daki Tayvan diplomatik misyonu, Tayvan’ın resmi haber ajansı CNA’ya konuşan çevirmenin Türk ekiplerin, Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmasına ‘çökerek itibar kazanmaya çalıştığı’ sözlerini yalanladı.

Devlet Bahçeli oturduğu yerden Ahbap ve Babala’ya çattı

Depremler sonrası bölgeye gitmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yardım kampanyalarıyla depremzedeler için seferber olan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef aldı.

Borsa İstanbul’da yeni kararlar: Açılışta emir iptali ve miktar azaltımı yasak

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kim bu borsadaki ‘Herif’: Satışları inceleniyor

Geçen hafta deprem sonrası borsada sert satışlar gelmiş ve işlemler üçüncü günde durdurulmuştu. Yatırımcılar, borsadaki bu sert düşüş sırasındaki satışlarıyla öne çıkan ve piyasada ‘Herif’ diye bilinen yatırımcının kim olduğunu merak ediyor. Düzenleyici kurumların da ‘Herif’i incelediği bildirildi.

Hızlı vize sürecinde depremzedeleri bekleyen bürokratik engeller

Almanya ve Belçika’nın hızlı vize uygulamasında depremzedeleri bürokratik engeller bekliyor.

Dokuz gün geçti, ‘isyan’ bitmedi: Cumhurbaşkanı gelsin, yüzü yetiyor mu?

Çifte depremin üstünden dokuz gün geçmesine rağmen depremzedelerin isyanı sürüyor. Adıyaman’da bir depremzede şehrin üç gün boyunca kaderine terk edildiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu?” dedi.