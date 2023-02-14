Bahçeli’nin ‘akbaba’ dediği Oğuzhan Uğur alttan aldı

BabalaTV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, kendisini ve Ahbap Derneği’nin kurucusu sanatçı Haluk Levent’i hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanlış bilgilendirildiği görüşünde.

Oğuzhan Uğur. (Twitter)

Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında depremzedeler için seferber olup halen sahada bulunan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef aldı: “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap’çılar, Babala’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.”

Uğur’un Twitter mesajı şöyle: “Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca bir çok MHP’li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sayın Bahçeli’ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik.”

Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca bir çok MHP li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik. — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 14, 2023

Haluk Levent de Bahçeli’ye kendi milletvekillerinin ağzından yanıt vermişti: “Ben bir Hataylı’yım. Haluk beye ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Devletin kurumları da bizim; bu şekilde bize yardım eden sivil toplum örgütleri de bizim. Bu saçma ve gereksiz tartışmayı lütfen bırakalım. AFAD da bizim, AHBAP da bizim…”