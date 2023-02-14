Haluk Levent, Bahçeli’ye kendi milletvekilinin ağzından yanıt verdi

Haluk Levent başında bulunduğu Ahbap Derneği’ni hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kendi milletvekillerinin ağzından yanıt verdi.

Devlet Bahçeli ve Haluk Levent. (Twitter)

Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında depremzedeler için seferber olup halen sahada bulunan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef aldı: “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap’çılar, Babala’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır.”

Bahçeli’ye Haluk Levent’ten jet yanıt geldi. Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın videosunu paylaşan Levent, şunları yazdı: “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz.”

MHP’li vekil övmüş

Kaşıkçı söz konusu videoda Levent’e şöyle teşekkür etmişti: “Ben bir Hataylı’yım. Haluk beye ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Devletin kurumları da bizim; bu şekilde bize yardım eden sivil toplum örgütleri de bizim. Bu saçma ve gereksiz tartışmayı lütfen bırakalım. AFAD da bizim, AHBAP da bizim…”

Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti.

Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum.

Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.

Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz. https://t.co/ifT3P0XkU6 — Haluk Levent (@haluklevent) February 14, 2023

‘Randevu istiyoruz’

Levent devamında siyasi parti liderleriyle görüşmek için randevu aldıklarını da anlatarak şunları dedi: “Bilgi eksikliği gitmiş olabilir diye dün sabah ben ve Ahbap ekibim yapacağımız çalışmalarla ilgili başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti liderlerinden randevu almaya başlamıştık. Randevu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese yapacağımız çalışmaları anlatacağız.”