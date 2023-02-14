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Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Çavuşoğlu yarın Ankara’da görüşecek

Ermenistan Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, yarın iki ülkenin dışişleri bakanlarının Ankara’da görüşeceğini söyledi. Rubinyan, bakanla birlikte daha sonra da Adıyaman’daki Ermenistan arama kurtarma ekiplerini ziyaret edeceklerini ekledi.

Fotoğraf: AA

10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye’ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.


Afet bölgesi için Ermenistan’da hazırlanan beş TIR yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü’ne gelmişti. Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etmişti.

Ermenistan arama kurtarma ekibi de Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rubinyan, bu akşam Twitter’dan şunları yazdı: “Ararat Mirzoyan’la yarın Ankara ve Adıyaman’a Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek ve Ermeni kurtarma ekibini ziyaret etmek üzere seyahat ediyoruz.”

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılayı tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

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