Hızlı vize sürecinde depremzedeleri bekleyen bürokratik engeller

Almanya ve Belçika’nın hızlı vize uygulamasında depremzedeleri bürokratik engeller bekliyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya ve Belçika, depremzedeler için vize kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı.

Açıklamaya göre, bu ülkelerdeki yakınları tarafından bakımı üstlenilen depremzedelere üç aya kadar vize verilecek.

Kolaylık kapsamında, Belçika’da bulunan ve vizesi sona eren depremzedeler vizelerini uzatabilecek. Türkiye’de evleri yıkılanlarsa, bir süre daha dönmek zorunda kalmayacak.

BBC Türkçe‘den Yusuf Özkan’ın aktardığına göre hızlı vize, o kadar da hızlı olmayacak.

Özkan’ın Belçika basınından aktardığına göre, depremzedelerin hızlı vize uygulamasından yararlanabilmesi için haftalar gerekiyor. Normalde yaklaşık üç ay süren vize işlemleri, depremzedeler için birkaç haftaya indirilecek. Belçika ve Almanya bunun için personel takviyesi yapıyor.

Depremzedeler için asıl sorunsa bürokratik engeller olacak.

Avrupa’daki yakınlarının yanına gitmek isteyen depremzedelerin ilk olarak konsolosluklara giderek bizzat vize başvurusu yapmaları gerekiyor. Belçika’ya gelmek isteyen bir kişinin, Gaziantep başkonsolosluğu kapalı olduğundan Ankara, İstanbul ya da Antalya’ya gitmesi gerekiyor.

İstenen belgeler konusunda da değişikliğe gidilmeyecek, normal prosedürde istenen belgeler istenecek. Tüm eşyaları enkaz altında kalan depremzedeler, vize alabilmek için konsolosluk ya da büyükelçiliklere bir tomar belge teslim etmek zorunda.