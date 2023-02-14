Enkazdan kurtarılanların sayısı ‘8 binden fazla’

Deprem bölgesinde enkaz altından kurtarılan insan sayısı ‘8 binden fazla’ olarak açıklandı. 81 bini aşkın yaralının da çoğu taburcu edilmiş.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte deremde can kaybı saysı son olarak dün öğle saatlerinde 31 bin olarak açıklanmıştı.

Şanlıurfa, Kilis ve Adana’da arama kurtarma çalışmaları sona erdirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü bir konuşmasında şu bilgileri verdi:

“13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremlerde mücavir şehirlerle birlikte etkilenen nüfus 20 milyona yaklaşıyor.

Yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik.

Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir.”

Deprem bölgesinde 41 bin 791 bina yıkık ya da yıkılacak. 33 bin 143 binada 153 bin 506 bağımsız birimde ağır hasar var. Bunlar da yıkılacaklar arasında.