Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir, rekor kaç gün?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Peki, bir kişi enkaz altında ne kadar süre sağ kalabilir? Rekor kaç gün?

Diyarbakır. Fotoğraf: AA

Son olarak Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 198’inci saatte üç kişi daha kurtarıldı. Uzmanlara göre değişkenlere bağlı olarak enkazdan hala canlı çıkarılabilir.

Associated Press‘in haberine göre bu değişkenlerin başında yaralanma derecesi, mevsim koşulları, enkaz altındaki koşullar, suya ve temiz havaya erişim, genel sağlık ve mental durum yaş geliyor.

Çoğu kurtarma, bir felaketten sonraki ilk 24 saat içinde meydana gelir. Bundan sonra uzmanlar, hayatta kalma şansının her geçen gün düştüğünü söylüyor.

Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, “Genellikle, beşinci ila yedinci günden sonra hayatta kalanları bulmak nadirdir. Ancak, yedi gün geçtikten sonra da hayatta kalan birçok insan hikayesi var. Ne yazık ki bunlar nadir ve olağanüstü durumlardır” dedi.

Northwestern Üniversitesi’nden acil tıp uzmanı Dr. George Chiampa da ezilme ve uzuv kopmaları dahil travmatik yaralanmaları bulunan kişilerin en kritik hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Chiampas, bu kişilerin bir saat içinde enkazdan çıkarılmadığı durumda yaşama şartlarının zor olduğunu söyledi.

27 gün sonra sağ çıkan var

2011 Japonya depremi ve tsunamisinden sonra, bir genç ve 80 yaşındaki büyükannesi, yerle bir olmuş evde dokuz gün mahsur kaldıktan sonra canlı bulunmuştu.

2010’da, 16 yaşındaki Haitili bir kız çocuğu, 15 gün sonra deprem enkazından kurtarılmıştı. Aynı depremde bir adam 27 gün sonra sağ bulunmuştu.