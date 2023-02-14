198’inci saatte üç kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta depremin 198’inci saatinde enkazdaki üç kişiye daha sağ ulaşıldı.

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Kahramanmaraş’ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar’a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

9. günde yeni bir mucize daha yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 2 kişi peş peşe enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/Oakwdyi34f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2023

Diğer yandan Adıyaman merkezde de 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin’e ulaşıldı. Yedi katlı Fırat Sitesi’nin enkazından kurtartılan Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremden etkilenen bölgelerden son gelişmeler canlı bağlantılarla @trthaber’de. https://t.co/II9I7DUq6N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2023

Erzincan’da 13 Mart 1992’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.