Tayvan temsilcisi, resmi ajansta yayımlanan ‘çökme’ haberini yalanladı

Ankara’daki Tayvan diplomatik misyonu, Tayvan’ın resmi haber ajansı CNA’ya konuşan çevirmenin Türk ekiplerin, Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmasına ‘çökerek itibar kazanmaya çalıştığı’ sözlerini yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti.

Çevirmen olarak ekipte yer alan Tunghay Üniversitesi’nden Prof. Yılmaz Keskin, Tayvanlı ekibin kurtarma faaliyetine ‘çöküldüğünü’ anlatmıştı. Dün Tayvan’ın resmi haber ajansı CNA’ya konuşan Keskin’e göre, enkaz altında hayatta kalan birilerinin olduğunu fark eden Tayvanlı ekip, ‘ün isteyen’ yetkililer tarafından ‘kibarca uzaklaştırıldı.’

Tahliyeyi yetkili Türk ekiplerin yaptığını anlatan Keskin, “Tayvan arama kurtarma ekibi oyuncak muamelesi gördü” demişti.

‘Herkesin ortak gayesi hayat kurtarmak’

Tayvan’ın diplomatik misyonundan bugün yayımlanan açıklamada, Keskin’in ifadeleri yalanlandı: “Basında ve sosyal medyada paylaşılan, Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesi ‘hayat kurtarmaktır.’ Tayvanlı arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarının en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası koordinasyon merkezi ve yerel yönetim ile işbirliği içerisinde, üzerlerine düşen şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir.”

Tayvanlı ekip, arama kurtarmada kritik saatler geçtiği için 12 Şubat’ta ülkelerine dönme kararı almıştı.

‘Çökmeye varan rekabet’

Depremin üçüncü gününde bölgeden bildiren gazetecilerden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma ekipleri arasında ‘birbirinin depremzedesine çökmeye varan rekabet’i anlatmıştı. Ersoy bunları söylerken çevresinde yayını izleyen vatandaşlar da onay anlamında kafalarını sallayıp alkışla doğrulamıştı.