Sekiz yıllık hastane depreme dayanamadı: Müteahhidi havaalanı, gar ve konut yapmış

BİLAL ÇELİK

Hatay’da inşa edildikten sekiz yıl sonra, Kahramanmaraş’taki depremlerde kullanılamaz hale gelen hastanenin müteahhidinin birçok başka kamu binasını da inşa ettiği ortaya çıktı.

Hatay’ın birçok ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde yerle bir oldu. Binaların yapımında yönetmeliklere uyulmadığı ortaya çıkarken, eleştirilerin odağındaki yetkililer ‘müteahhit avı’ başlattı.

Şehirde sekiz yıl önce inşa edilen 750 yataklı Hatay Devlet Hastanesi’yse kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, depremzedelere ilk müdahaleyi kentin 15 kilometre dışındaki bu hastanede yaparak onları çevre illere gönderdi. Hatay’dan yeni dönen gönüllü hekimlerden Emrah Kırımlı da Diken’e, “Umarım aranan, yıkılan evlerin müteahhitleri kadar bu hastaneleri inşa edenler, izin verenler ve yıkılmasına seyirci kalanlar için de gereği yapılır” diye konuşmuş, binanın kullanılamaz hale geldiğini anlatmıştı.

Hastanenin müteahhidi Selahattin Altındağ ise kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekiyor.

26 Ocak 2012’de ilan edilen hastane ihalesi 3 Temmuz 2012’de sonuçlandı. Hastanenin inşaatıysa Temmuz 2014’te bitti. İhaleyi, 79 milyon 326 bin liraya Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı ‘Altındağ İnşaat Taahhüt Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi’ aldı. İhale bedeli 2023 fiyatlatlarıyla 461 milyon liraya denk geliyor. Diken’in Mersis’ten edindiği bilgilere göre söz konusu şirket, Selahattin Altındağ isimli bir işadamına ait.

Valiyle görüşme

Altındağ, 2017’de dönemin Diyarbakır valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu da bir yakınıyla ziyaret etmiş, bu ziyaret valiliğin resmi Twitter hesabından da duyurulmuştu.

Diyarbakır valiliğinin paylaşımı. Siyah takım elbiseli Selahattin Altındağ. (Twitter)

Altındağ, AKP’lilerle de yakın. AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaz, 2016’da Twitter’dan Altındağ’la görüşmesini şöyle duyurmuştu: “Konya YHT garında hafriyat çalışmaları başladı. Projenin gelinen aşaması hakkında Yapım Firması YK Bşk. Selahattin Altındağ’dan bilgi aldık.”

Kamudan ihaleleri toplamış

Altındağ’ın hastaneler, toplu konut, cezaevi, yüksek hızlı tren garı ve havalimanı gibi kamu yapıları için ihaleler aldığı görülüyor. Bazı ihaleleri ortaklı alan Altındağ, çoğunlukla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işlerine giriyor.

Diken’in elektronik kamu alımları platformundan teyit ettiği bazı ihaleler ve değerleri şöyle:

*Hatay Merkez 750 yataklı devlet hastanesi, altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 9 milyon 326 bin (2012/ 2023 fiyatlarıyla 55 milyon 500 bin lira)

*Erzurum Aziziye Ceza İnfaz Kurumu yapım işi: 174 milyon 500 lira (2017/ 2023 fiyatlarıyla 700 milyon 630 bin lira)

*İstanbul Kayabaşı 1. Etap, 3. Kısım okul, altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 883 milyon 495 bin lira (2013/ 2023 fiyatlarıyla 4 milyar 904 milyon lira)

*Konya Buğday Pazarı YHT garının yapım işi: 66 milyon 680 bin lira (2016-ortak/ 2023 fiyatlarıyla 292 milyon 400 bin lira)

*Ordu-Giresun Havaalanı üst yapı inşaatı: 80 milyon 978 bin lira (2013-ortaklı/ 2023 fiyatlarıyla 450 milyon lira)

*Diyarbakır Dicle Üniversitesi acil yardım ve yoğun bakım ünitesi ikmal inşaatı: 9 milyon 180 bin lira (2013/ 2023 fiyatlarıyla 51 milyon lira)