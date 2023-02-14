Christian Atsu’nun menejeri: Çalışmalar aşırı yavaş ilerliyor, takım yanımızda değil

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı hala enkaz altında olan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun menejeri Nana Sechere, çalışmaların ‘aşırı yavaş’ ilerlediğini, takımın kurtarma çalışmalarına destek vermediğini söyledi.

Görsel: Hatayspor

Son güncellemeye göre depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu da göçük altında kalmıştı. Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat 7 Şubat’ta, Atsu’nun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını ama Savut’un hala enkaz altında olduğunu söylemişti.

Reuters’a konuşan kulübün teknik direktörü Volkan Demirel’se 8 Şubat’ta Atsu’yla ilgili “Henüz hiçbir bilgi yok, çıktığı ya da bir yerde olduğuna dair bir durum yok” diyerek Atsu’yu arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Özat daha sonra medyada yer alan açıklamalarını geri çekmişti.

BBC’nin aktardığına göre Hatay’da bulunan Nana Sechere, Atsu’nun odasının ‘tam yerini’ ve bir çift ayakkabısını bulduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Menejer ayrıca, termal kameraların enkaz altında en az beş yaşam belirtisi bulduğunu, ancak bu işaretleri doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi.

Çalışmaların ‘aşırı yavaş’ ilerlediğini, tercüman dahil daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sechere, geciken çalışmalar sebebiyle insanların öldüğünü söyledi.

Menejer, Hatayspor’un arama kurtarma çalışmalarında yanlarında olmamasının ‘talihsiz olduğunu’ da sözlerine ekledi: “Statüleri ve yerel bilgileriyle son derece yardımcı olurlar.”