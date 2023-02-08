Volkan Demirel: Christian Atsu’dan henüz haber alamadık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altından dün kurtarıldığına yönelik haberlerin geldiği Ganalı oyuncu Christian Atsu’dan henüz haber alınamadığını söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. Can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Christian Atsu da göçük altında kalmıştı. Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat dün, Atsu’nun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını ama Savut’un hala enkaz altında olduğunu söylemişti.

Reuters’a konuşan kulübün teknik direktörü Volkan Demirel’se Atsu’yla ilgili “Henüz hiçbir bilgi yok, çıktığı ya da bir yerde olduğuna dair bir durum yok” diyerek Atsu’yu arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özat daha sonra medyada yer alan açıklamalarını geri çekti.

Özat, sonrasında “Christian Atsu’nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair, inşallah bir an önce güzel haberler gelir” demişti.