Borsa İstanbul’da yeni kararlar: Açılışta emir iptali ve miktar azaltımı yasak

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Borsa İstanbul, piyasaların açılışı ile birlikte piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Buna göre, pay piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP’ta işlem gören tüm sözleşmelerde, açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

VİOP ve pay piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacıyla VİOP’ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı beş dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18:10, yarım iş günlerinde 12:40 olarak belirlenecek.

Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak ve borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırılacak.

Ayrıca, VİOP’ta pay ve endeks türev pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen iptale kadar geçerli (İKG) ve tarihli (TAR) emirlerin borsa tarafından iptal edileceği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Pay piyasasında emir işlem oranının 15:1’den 5:1’e düşürülmesine, pay piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine, pay piyasasında emir iptali, fiyat K-kötüleştirme ve miktar azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 artırılamasına ve VİOP’ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının da yüzde 20 artırılarak yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine karar verildi.”