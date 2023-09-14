Akşam Postası / 14 Eylül 2023

Sivas Katliamı davası düştü

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, firari üç sanık hakkında süren Sivas Katliamı davasında 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin ittifak kararını ‘saygıyla karşıladı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul’dan o da bir mektup yazmış, ‘Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim’ diye. Tabii hemen yanıt verdik, ‘Elbette genel merkezde adaylığınız ilan edebilirsiniz’ diye. CHP demek demokrasi demektir” dedi.

İYİ Parti, ittifaka kapıyı kapatsa da İmamoğlu umutlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayını çıkarma kararına ilişkin “Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim” dedi.

Erdoğan’ın hedefi Tanrıkulu: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na “Sözde milletvekili, terörist müsveddesi” dedi.

Motorinden sonra benzine de zam

Motorinden sonra benzinin litre fiyatına 1,65 lira zam geldi. Seçimden bu yana motorine zam yüzde 100’ü, benzineyse yüzde 94’ü aştı.

Ankara, AP raporunu beğenmedi: Yeni reformlarımızı görmediler

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinin ‘demokratikleşme’ olmadan başlatılmayacağına yönelik raporu Ankara’nın tepkisini çekti.

Göbeklitepe’de beton kullanıldığı iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Göbeklitepe’deki kazıların başkanlığını yürüten Prof. Dr. Necmi Karul, koruma çalışmaları sırasında beton kullanıldığı iddiasını yalanladı.

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün tutukluluğuna devam kararı

‘Örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarından yargılanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Valiliği, Mehsa Emini anmasına izin vermedi

İstanbul Valiliği, İran’da ahlak polislerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde Beyazıt’ta anılmasına izin vermedi.

MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.